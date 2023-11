Blamage op De Boshoek: tweededivisionist HHC knikkert Heracles uit KNVB Beker

Na rust werd het iets beter bij de ploeg van trainer John Lammers. Thomas Bruns was gevaarlijk, waarna Emil Hansson binnen de lijnen werd gebracht. Hij moest voor de verlossende gelijkmaker zorgen. Maar die kwam er niet. Sterker nog: HHC verdubbelde na ruim een uur spelen de voorsprong. Jesper Drost, nota bene oud-speler van Heracles, nam de treffer voor zijn rekening.Heracles zette in het restant van de wedstrijd nog wel aan, maar wist HHC nooit echt aan het wankelen te brengen.

