Live: HHC - Heracles Almelo, Woensdag 1 november 2023

Vanaf volgend seizoen ruilt Rick Hemmink het bestaan van profvoetballer in voor een leven als boer.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Heerenveen wil competitezege vervolg geven in bekertreffen met VVVDe bekerontmoeting tussen SC Heerenveen en VVV-Venlo staat dinsdagavond om 20:00 op het programma. De Friezen wonnen zaterdag in de Eredivisie met 3-0 van Heracles Almelo, wat ze de nodige lucht verschaft, nadat de kritiek op trainer Kees van Wonderen begon toe te nemen.

VOETBALPRIMEUR: Eredivisie-flops: Ajax hofleverancier na ineenstorting, Feyenoord levert duoAjax is met drie spelers, tevens alle drie verdedigers, de hofleverancier voor de nieuwe Eredivisie-floplijst van VoetbalPrimeur. Feyenoord levert een duo na een off-day bij FC Twente, terwijl ook Excelsior, Fortuna Sittard, Heracles Almelo en Vitesse vertegenwoordigd zijn.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Atlético Madrid wil Barcelona voorbij met driepunter tegen AlavésOp zondagavond staat om 21:00 het treffen tussen Atlético Madrid en Deportivo Alavés op het programma in La Liga. Na de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid, heeft de ploeg van Diego Simeone nu de kans om de Catalanen voorbij te gaan op de ranglijst en de derde plaats te pakken, na koploper Real en de verrassende tweede, Girona.

VOETBALZONENL: Live: Atlético Madrid - Alavés, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Atlético Madrid tegen Alavés (La Liga) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Tijani Reijnders met Milan op bezoek bij titelhouder NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter.

VI_NL: VI Live: basisplaats voor Reijnders in Italiaanse topperLees meer

