Bekersensatie lonkt in Hardenberg: eredivisionist Heracles op achterstand

Heracles slaagt er tot dusver niet in om de kater van de nederlaag tegen sc Heerenveen weg te spoelen.Check de laatste video’s

VOETBALZONENL: Live: HHC - Heracles Almelo, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van HHC tegen Heracles Almelo (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALPRIMEUR: Heracles, PEC en Groningen maken borst nat voor amateurs: bekijk de bekercombo!ADVERTORIAL – Na de bekersensaties van dinsdag is het woensdagavond tijd voor de volgende wedstrijden in de KNVB-beker. Onder meer Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Groningen nemen het op tegen amateurs uit de tweede divisie.

NPORADIO1: Te kleine rolstoelen en lange wachttijden: Nog steeds veel problemen met zorghulpmiddelenVier jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met onder meer gemeenten en verzekeraars. Maar er zijn nog altijd veel problemen met hulpmiddelen voor mensen die zorg nodig hebben, zoals een te kleine rolstoel of een te korte armleuning. Dat blijkt uit de Hulpmiddelenmonitor van patiëntenorganisaties als Iederin en Patiëntenfederatie Nederland.

NUSPORT: Engeland en Wiegman in problemen: 'Weten wat ons te doen staat tegen Oranje'De teleurstelling is groot bij het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman na de verrassende 3-2-nederlaag tegen België in de Nations League. Er wacht de 'Lionesses' over een maand een cruciale wedstrijd tegen Nederland.

VOETBALPRIMEUR: 'KAA Gent wil profiteren van problemen bij Ajax en gaat voor Belgisch toptalent'Het stormt momenteel bij Ajax, dat momenteel bezig is aan een moeilijk seizoen. Ook op bestuursniveau zijn er flink wat problemen bij de Nederlandse topclub, waar onder andere KAA Gent van probeert te profiteren.

NOS: Politie Maine wist van geestelijke problemen schutter LewistonDe 40-jarige Card zou vorige week woensdag in een bowlingbaan en eetcafé om zich heen hebben geschoten. Achttien mensen kwamen om het leven, dertien raakten gewond.

