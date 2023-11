Felle botsing Jetten en Baudet over lhbti-rechten • Weinig verkiezingsprogramma's in 'gewone taal'

Hij wil alleen maar dat kinderen geen voorlichting krijgen over geslachtsverandering. Jetten reageert woedend op de uitlatingen van Baudet. Hij vindt dat de Forum-leider veel Nederlanders ontkent in hun identiteit. Later botsen ze opnieuw over Oekraïne. Een van de vragenstellers komt uit dat land en wil weten waarom Baudet de Russische president Poetin een held noemt. Als hij daar in de ogen van Jetten geen duidelijk antwoord op geeft, noemt hij Baudet 'de spreekpop van Poetin'.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Weinig verkiezingsprogramma's in 'gewone taal' • Baudet en Jetten bij NOS op 3Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Jetten wil geen spelletje spelen met Baudet • Weinig verkiezingsprogramma's in 'gewone taal'Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Jetten wil geen spelletje spelen met Baudet • Weinig verkiezingsprogramma's in 'gewone taal'Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: StemWijzer al 1,5 miljoen keer gebruikt • Baudet en Jetten bij NOS op 3Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Typische Brugts-goal helpt Oranje tegen felle Schotten • Martens geblesseerdHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Typische Brugts-goal helpt Oranje tegen felle Schotten • Martens geblesseerdHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder ⮕