Bewoners van bungalowpark Wico presenteren eigen onderzoek naar toekomst van het park

Een nieuwe wending in het inmiddels slepende conflict tussen bungalowpark Wico in Schoonoord en de gemeente Coevorden. De bewoners en eigenaren van de bungalows komen met een eigen onderzoek naar de toekomst van het park. 'Wij werden door de gemeente niet gehoord, dus hebben we besloten ons verhaal zelf maar te doen, maar dan wel op een gedegen basis. Hier kan de gemeente wat ons betreft niet omheen.' Dat zegt onderzoeker Gerben Blaauw, een van de bewoners van het bungalowpark.

In een bijna honderd pagina's dik rapport heeft hij samen met andere bewoners en eigenaren van de woningen de resultaten van een uitgebreide enquête uitgewerkt. Niet alleen bewoners werden daarbij betrokken, maar ook onder meer verhuurders van bungalows, omwonenden en ondernemers uit Schoonoord. 'Er zit voor ruim zestig volledige dagen aan werk in.' Morgenavond presenteert Blaauw de resultaten tijdens een vergadering van de gemeenteraad. 'Een vuist maken tegen aannames van de gemeente' In totaal 64 van de 68 bewoners en eigenaren deden mee aan het onderzoe





