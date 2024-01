Nederland in 2050: drukker, grijzer en diverser

Nederland is in 2050 drukker, grijzer en diverser dan nu, en het matigen van migratie en beter verdelen van de beperkte ruimte is noodzakelijk. Tot die conclusies komt de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Meer sturing is nodig, vindt de commissie, omdat Nederland een van de landen is met de sterkste bevolkingsgroei in Europa en ook een van de dichtstbevolkte landen, waarbij vooral het tempo van de bevolkingsgroei problemen met zich meebrengt.

'Kies voor een gematigde groei, die niet overvraagt', legt Richard van Zwol van de commissie uit. 'Een groei die de economie overeind houdt en daarmee ook zorgt dat onderwijs, zorg en wonen voor iedereen beschikbaar zijn.' De commissie, waarvan onder anderen wetenschappers Paul Scheffer en Monika Sie Dhian Ho en politici Marco Pastors en Tamara van Ark lid zijn, adviseert de politiek om meer te sturen op welke arbeidsmigranten er worden aangetrokke





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Toename van alleenstaande minderjarige vreemdelingen die asiel aanvragen in NederlandHet aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen dat in Nederland asiel aanvraagt groeit. Onderzoek naar de drijfveren van deze groep wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

De toekomst van Oranje: twintig grote talenten van Nederland anno 2023Net als in voorgaande jaren zet de NOS, met hulp van meerdere deskundigen uit het Nederlandse jeugdvoetbal, twintig grote talenten onder de 20 jaar op een rij.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Jelle Goselink: Van anonieme spits in Nederland naar avontuur in CambodjaJelle Goselink (24) was in Nederland een vrij anonieme spits in de Keuken Kampioen Divisie. Na zijn jaren bij Almere City en Helmond Sport ging hij zelf actief op zoek naar iets nieuws. Dat heeft hij gekregen ook. In eerste instantie belandde hij in de Indonesische jungle. Vier maanden later is de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh plotseling zijn thuis. Goselink neemt ons mee op zijn bijzondere avontuur.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Van Hooijdonk geïmponeerd door ‘geweldenaar’: ‘Zien weinig mensen in Nederland’Pierre van Hooijdonk is diep onder de indruk van Joshua Zirkzee, zo vertelde de oud-international zondagavond bij Studio Voetbal. De 22-jarige spits van Bologna is bezig aan zijn grote doorbraak in het Europese voetbal en als het aan Van Hooijdonk ligt, nodigt Ronald Koeman hem in maart uit voor de interlands van het Nederlands elftal.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Hoogwater in Nederland: 'Ons land ligt op een beroerde plek'Rijkswaterstaat heeft in de nacht van donderdag op vrijdag uit voorzorg dijkwachten ingezet op Marken. Eerder op de avond waren er zorgen over de stabiliteit van de dijk, omdat deze eerder nog werd afgekeurd.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Grimmige incidenten overschaduwen feestelijke start van 2024 in NederlandKnallend, kussend en proostend ging Nederland het nieuwe jaar in.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »