Weer een 'sjoemelarts' ontdekt die eigen zaad gebruikte in vruchtbaarheidskliniek

Na Jan Karbaat, Jos Beek en Jan Wildschut is er weer een 'sjoemelarts' ontdekt die zijn eigen zaad heeft gebruikt voor behandelingen in een vruchtbaarheidskliniek. Steeds vaker komt dat soort zaken aan het licht, en dat is geen toeval. Commerciële databanken maken het vinden van anonieme donorvaders veel makkelijker, dus mogelijk volgen er nog meer spermadonorschandalen. Volgens advocaat Tim Bueters, die donorkinderen bijstaat, is de vraag vooral hoeveel.

'Je vraagt je af: is dit nou het topje van de ijsberg?' Anoniem zaad doneren was voor 2004 nog mogelijk, en dat werkte misstanden in de hand. Die worden vaak nu pas ontdekt. 'We zijn ingehaald door de wetenschap. Er is steeds meer mogelijk', zegt Bueters in Nieuws & Co op NPO Radio 1. 'Op internet is via Facebook steeds meer te vinden en er zijn DNA-databanken. Die zorgen ervoor dat donoren gevonden worden, of in dit geval ontmasker





