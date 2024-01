Conflict tussen gemeente Coevorden en bungalowpark Wico in impasse

Het al jaren slepende conflict tussen de gemeente Coevorden en bungalowpark Wico in Schoonoord is in een impasse terechtgekomen. De gemeente wil een scan op het park uitvoeren, maar is niet welkom. Eigenaar Janneke Lampe weigert een zogeheten vitaliteitsscan te laten maken op haar park. 'Ik heb er namelijk nul vertrouwen in dat dit een eerlijk onderzoek zal zijn.

' De gemeente geeft aan dat het om een objectief onderzoek gaat naar de mogelijkheden voor de toekomst van het park en dat de uitkomsten hoe dan ook geaccepteerd worden. Helft bungalows permanent bewoond Het gaat hier om een zaak die sinds 2017 speelt. Op bungalowpark Wico, aan de Slenerweg, staan 67 vrijstaande bungalows op een smalle strook van ongeveer een kilometer lang. Verschillende bungalows worden gebruikt als tweede woning, maar ongeveer de helft wordt permanent bewoond. En dat laatste is tegen het zere been van de gemeente, omdat permanente bewoning niet mag, maar tegelijkertijd al jaren gebeurt zonder dat de gemeente ingrijp





RTVDrenthe

