Bekritiseerde Berghuis krijgt bijval: 'Ajax kwam afspraken niet na bij FC Utrecht'

Berghuis viel vorige week zondag in tijdens het voor Ajax dramatisch verlopen duel met Utrecht (4-3). De linkspoot maakte allesbehalve indruk. Na afloop zei ESPN-analist Kenneth Perez dat het leek alsof Berghuis 'express' zo matig voor de dag kwam. Verweij springt in de bres voor de middenvelder annex aanvaller."Hij zou maximaal twintig minuten spelen, maar werd er toch bijna een hele helft ingezet.

Berghuis maakte in De Galgenwaard na 59 minuten spelen zijn opwachting. In totaal speelde hij, inclusief blessuretijd, een slordige veertig minuten. Bijna twee keer meer dan aanvankelijk afgesproken."Je kunt Utrecht-uit niet op halve kracht spelen, ook niet als ze zeventiende staan. Hij was waarschijnlijk gewoon nog niet helemaal fit", besluit Verweij zijn relaas.

