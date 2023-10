LIVE: Vitesse en PEC Zwolle delen de punten in Gelredome (gesloten)

in de Gelredome. Een week eerder verloor de ploeg van Philip Cocu nog kansloos in de Kuip, met 4-0.

PEC daarentegen, deed juist goede zaken in Rotterdam. De Zwollenaren zegevierden met 2-4 bij Excelsior, waarmee de ploeg van Johnny Jansen zich in het linkerrijtje nestelde.Video

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

PEC Zwolle en Vitesse delen de punten na late gelijkmaker van ManhoefVitesse heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. Lang stond de thuisploeg met 0-1 achter door een doelpunt van Younes Namli. In de slotfase maakte Million Manhoef de gelijkmaker. Vitesse klimt dankzij het punt naar plek dertien. PEC staat nog altijd negende. Lees verder ⮕

PEC Zwolle en Vitesse delen de punten na late gelijkmaker van ManhoefVitesse heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. Lang stond de thuisploeg met 0-1 achter door een doelpunt van Younes Namli. In de slotfase maakte Million Manhoef de gelijkmaker. Vitesse klimt dankzij het punt naar plek dertien. PEC staat nog altijd negende. Lees verder ⮕

Vitesse knokt zich in slotfase naar punt tegen PEC ZwolleVitesse heeft vrijdag in het Gelredome gelijkspeeld tegen PEC Zwolle. In de slotfase knokte de ploeg van trainer Philip Cocu zich naar een broodnodig punt in de Eredivisie: 1-1. Lees verder ⮕

Vitesse heeft veel kansen nodig om thuis punt te redden tegen PECAan het aantal kansen ligt het niet, maar Vitesse kan in het eigen Gelredome niet winnen van PEC Zwolle: 1-1. Lees verder ⮕

Moeilijk scorend Vitesse kan in slotfase toch juichen tegen PECLees meer Lees verder ⮕

Vitesse knokt zich terug tegen PEC, maar weet ook vijfde thuisduel niet te winnenVitesse is er vrijdagavond voor de vijfde keer dit seizoen niet in geslaagd om een Eredivisie-wedstrijd in het GelreDome te winnen. Tegen PEC Zwolle werd een zeer zwaarbevochten gelijkgespeld geboekt. De gelijkmaker viel pas in de 88e minuut. Lees verder ⮕