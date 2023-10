Nieuwe uithaal naar 'schandalige' Berghuis: 'Beschamend voor een speler van Ajax'

"Berghuis is een type die de handdoek in de ring gooit als hij niet tevreden is over de trainer en de gang van zaken", begint Vink bij."Ik had het gevoel, en dat meen ik oprecht, dat Berghuis al vanaf het begin van het seizoen niet te spreken was over het niveau van zijn medespelers. En misschien vond hij de tactiek van Steijn ook niet je-van-het."

De oud-international haalt het veelzeggende interview van Berghuis aan na de verloren Klassieker tegen Feyenoord (0-4). Hij schaarde zich toen nadrukkelijk niét achter Steijn."Vervolgens was hij geblesseerd en áls hij speelde, voegde hij niet veel toe", aldus Vink."Zijn invalbeurt tegen FC Utrecht was de druppel. Dat was echt schandalig. Dan kom je erin en laat je dát zien... Ik vond het beschamend voor een speler van Ajax en überhaupt voor een profvoetballer.

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde door bij Ajax zonder Maduro en Berghuis na 'messteek'Maurice Steijn wilde afgelopen maandag in principe verder als trainer van Ajax. Wel wilde hij door zonder assistent Hedwiges Maduro en Steven Berghuis, die hem in zijn ogen een mes in de rug hebben gestoken. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕