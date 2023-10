Ajax met Berghuis in plaats van Hlynsson aan de aftrap tegen Brighton

Interim-trainer Hedwiges Maduro heeft donderdag één wijziging doorgevoerd in de basis van Ajax voor de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Steven Berghuis speelt in plaats van Kristian Hlynsson. Hlynsson was zondag nog belangrijk voor Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, al werd er met 4-3 verloren. De negentienjarige spelmaker uit IJsland maakte twee doelpunten. Verder moet Maduro noodgedwongen een andere keeper opstellen tegen Brighton.

Diant Ramaj is in het American Express Community Stadium de vervanger van Jay Gorter, die tegen FC Utrecht geblesseerd raakte. Op het middenveld heeft Silvano Vos een reserverol. De jonge middenvelder, die terug is van een schorsing, moet Benjamin Tahirovic en Kenneth Taylor voor zich dulden. Bij tegenstander Brighton staan twee van de drie Nederlanders aan de aftrap. Voormalig Ajacied Joël Veltman en Jan Paul van Hecke staan in de verdediging, terwijl keeper Bart Verbruggen op de bank zit.

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én BerghuisMaurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

