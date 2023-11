Amerikaanse topklimatoloog: we hebben CO2-probleem veertig jaar onderschat

Als iemand met de statuur van James Hansen met nieuwe en schokkende inzichten komt, dan is dat wel iets om serieus te nemen, zegt klimaatexpert Bart Verheggen van het KNMI. Toch is hij niet gelijk overtuigd. 'Hansens schatting valt nog binnen het bereik van het IPCC, maar zit erg aan de hoge kant. Onder andere de precieze temperatuur tijdens de ijstijden is wat mij betreft nog geen uitgemaakte zaak en ik vind de inschatting van het maskerende effect door aerosolen wel erg hoog.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Bondscoach Gregg Berhalter gelooft heilig in de drie Amerikaanse PSV'ersLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: Gregg Berhalter gaat met de drie Amerikaanse PSV'ers voor de wereldtitelLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Bondscoach lyrisch over Amerikaanse PSV'ers: 'Hij kan 25 goals per jaar maken'Gregg Berhalter geeft heel hoog op van het Amerikaanse trio bij PSV. Zowel Sergiño Dest, Ricardo Pepi als Malik Tillman hebben erg veel potentie, stelt de bondscoach van de Verenigde Staten in een interview met De Telegraaf.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Zeker 40 doden in Nigeria bij vermoedelijke aanval van Boko HaramVolgens internationale media openden schutters maandag het vuur op inwoners van een boerendorp.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Waarom worden vrouwen in de media ongelijk behandeld?Volgens een onderzoek van NRC worden vrouwen in talkshow Op1 1,6 keer vaker onderbroken dan mannen. Mannen krijgen volgens bovendien meer spreektijd en worden vaker gevraagd om in talkshows aan te schuiven.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'Barcelona houdt rekening met vertrek Lewandowski en zet Feyenoorder op lijstje'FC Barcelona houdt volgens Diario Sport de ontwikkelingen van Santiago Gimenez bij Feyenoord in de gaten. De Mexicaanse spits zou volgens het Spaanse medium op een lijstje met eventuele vervangers van Robert Lewandowski staan.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕