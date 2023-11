Zeker 40 doden in Nigeria bij vermoedelijke aanval van Boko Haram

De terreurgroep voert geregeld aanvallen uit in het noordoosten van het West-Afrikaanse land. Afgelopen juli werden nog ruim 60 mensen gedood in de deelstaat Borno. De militante beweging heeft zich de afgelopen jaren ook geregeld schuldig gemaakt aan ontvoeringen, die internationaal veel aandacht trokken. Afgelopen augustus werden bijna 50 vrouwen vrijgelaten die door Boko Haram waren gekidnapt.

