Helft woningzoekenden ervaart problemen, meerderheid spreekt van woningcrisis

'Veel te veel mensen kunnen dus geen woning vinden die ze kunnen betalen en die past bij hun levensfase', zegt voorzitter Martin van Rijn van woningcorporatie Aedes. 'Dat kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. De wooncrisis moet topprioriteit zijn van het nieuwe kabinet.' Tegenover voorrang op een sociale huurwoning voor statushouders staan veel mensen zeer kritisch, blijkt uit dit onderzoek.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Opvallende kritiek op Jorrel Hato: ‘Normaal word je naar het tweede verbannen’Edgar Davids is opvallend kritisch op Jorrel Hato, die door velen wordt gezien als het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen. Te gast in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport zegt de voormalig international dat hij nog niet helemaal onder de indruk is van de zeventienjarige verdediger.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Opvallende kritiek op Jorrel Hato: ‘Normaal word je naar het tweede verbannen’Edgar Davids is opvallend kritisch op Jorrel Hato, die door velen wordt gezien als het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen. Te gast in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport zegt de voormalig international dat hij nog niet helemaal onder de indruk is van de zeventienjarige verdediger.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Spakenburg droomt van nieuwe bekerstunt: 'Loting tweede ronde al besproken'Spakenburg hoopt, na de halve finale-plek van afgelopen seizoen, opnieuw te stunten in het Nederlandse bekertoernooi. Dinsdag wacht in de vorm van eerstedivisionist Helmond Sport het eerste opstakel.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Volg de Tweede Kamerverkiezingen op NPO Radio 1De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en NPO Radio 1 besteedt uitgebreid aandacht aan de strijd om de zetels.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NUSPORT: Pelova terug in basis Oranje voor tweede Nations League-duel met SchotlandVictoria Pelova begint dinsdag in de basis bij Nederland tegen Schotland. De wingback is ziek geweest en begon in het eerste duel van vrijdag nog op de bank. Verder heeft bondscoach Andries Jonker geen wijzigingen doorgevoerd.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: De Graafschap eerste club in tweede ronde KNVB-beker na zege op FC EmmenDe Graafschap is de eerste ploeg die zich heeft geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Eerste Divisionist was in Doetinchem met 2-0 te sterk voor de competitiegenoot uit Drenthe.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕