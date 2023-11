Bondscoach Gregg Berhalter gelooft heilig in de drie Amerikaanse PSV'ers

Het is een verhaal met een dikke laag stof erop uit de tijd dat Amerikaan Berhalter in Nederland voetbalde. Van 1994 tot en met 2000 kwam de verdediger uit voor PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. Nederlands verstaat hij nog goed, maar liever staat de bondscoach van in aanloop naar PSV-Ajax een afvaardiging van de pers te woord in het Engels. Berhalter draagt hagelwitte Nikes onder een nette broek. Het merk waarop hij ook steeds rondliep tijdens het WK in Qatar.

'Ik ken Earnie goed, hij zal geen voetballers naar PSV halen enkel omdat het Amerikanen zijn. Hij wil de juiste spelers halen. En al deze jongens zijn uniek'

