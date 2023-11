Amerikaanse ijshockeyer (29) overleden door schaats in zijn nek tijdens duel

Johnson werd op het ijs van de Sheffield Arena behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De derby werd na het incident meteen stilgelegd. Alle wedstrijden in de Elite Ice Hockey League van zondag zijn uitgesteld. 'Iedereen bij de club is kapot na het nieuws van het overlijden van Adam', schrijft Nottingham Panthers op X.

'Onze gedachten zijn bij de familie van Adam, zijn partner en al zijn vrienden in deze verschrikkelijke tijd. Onze gedachten zijn ook bij de toeschouwers en de spelers en stafleden van beide clubs die aanwezig waren bij de wedstrijd.' 'We bedanken iedereen die te hulp schoot na het ongeval. Adam, onze nummer 47, was niet alleen een geweldige ijshockeyspeler, maar ook nog eens een geweldige ploeggenoot en een fantastisch persoon. We gaan hem ongelooflijk missen.

