Schouten verpulvert concurrentie op 5 kilometer, ook Dul naar wereldbeker

Schouten, de regerend olympisch en wereldkampioen op deze afstand, bleef in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen slechts een seconde boven haar eigen persoonlijk record en baanrecord in Thialf. De 31-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was ruim acht seconden sneller dan Marijke Groenewoud. Zij werd tweede met een persoonlijk record van 6.50,78. Sanne in 't Hof werd derde in 6.52,11.

Esther Kiel en Elisa Dul werden vierde en vijfde en plaatste zich daarmee ook voor wereldbekerwedstrijd. Daarmee bevatte de top 5 vrijwel dezelfde namen als bij de 3.000 meter. Schouten won die afstand voor Groenewoud, Dul en In 't Hof. Joy Beune werd toen vierde, maar deed niet mee op de 5.000 meter. De 10 kilometer staat dit World Cup-seizoen alleen in het Noorse Stavanger op het programma.

