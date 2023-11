Volendam verslaat Excelsior dankzij sterke tweede helft en curieuze goal Mühren

Voor rust viel er niet veel te beleven in het Kras Stadion, waar Excelsior iets beter was dan FC Volendam. Het verschil werd gemaakt door Excelsior-aanvaller Couhaib Driouech, die de bal meenam en beheerst scoorde in de lange hoek. Na rust kwamen de Volendammers sterk uit de kleedkamer. Eerst schoot Robert Mühren vanuit een vrije trap hard op de vuisten van doelman Stijn van Gassel en in de 53e minuut viel de gelijkmaker. Benaissa Benamar kopte fraai raak op een voorzet van Josh Flint: 1-1.

Mühren kopte hard op Van Gassel en hoewel de doelman in eerste instantie nog redding bracht, viel de bal via een merkwaardige carambole en wederom Mühren toch in het net. Excelsior reageerde bijna via aanvaller Lazaros Lamprou, die van afstand uithaalde en maar net naast schoot. Even daarna raakte de sterk spelende Milan de Haan nog de paal namens Volendam. In de 71e minuut trof De Haan wél doel.

