Engelse rugbyers pakken ten koste van Argentinië WK-brons in reprise van 'betonrugby'

De Engelse rugbyers zijn op het WK in Frankrijk als derde geëindigd. In Saint-Denis won de verliezend finalist van het vorige WK met 26-23 van Argentinië. Engeland was in de halve finales nog dicht bij de finale, maar werd in een ware thriller door de Zuid-Afrikanen met 16-15 verslagen. De Argentijnen waren in hun halve finale kansloos tegen de rugbyers uit Nieuw-Zeeland. De 'All Blacks' wonnen met 44-6. En dus mochten Engeland en Argentinië rugbyen om het WK-brons.

De rugbyers uit Engeland lieten 'betonrugby' zien en kwamen na drie minuten al met een man minder te staan, maar wonnen toen nog wel met 27-10. Vrijdagavond liep Engeland in de strijd om brons tegen de Argentijnen voor rust uit naar 16-3. Maar op slag van rust kreeg de gammele Engelse defensie een try van Tomás Cubelli om de oren en kort erna een van Mateo Carreras. Engeland kwam snel met een antwoord: Theo Dan scoorde, nadat hij een bal van Carreras had geblokt.

