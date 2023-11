FC Volendam verslaat Excelsior en maakt van Ajax voorlopig nieuwe nummer 18

trakteerden de Rotterdammers in eigen huis op een 3-1 nederlaag. Alle drie de Volendamse treffers vielen na rust.Volendam begon het duel met Excelsior in de wetenschap dat Ajax tegelijkertijd de uitwedstrijd tegen PSV speelde, een op de afgelopen weken gebaseerde haast onmogelijke opgave voor de Amsterdammers. De Volendammers slikten na ruim een halfuur spelen de 0-1 van Excelsior. De in uitstekende vorm stekende Couhaib Driouech scoorde.

Na rust keerde de thuisploeg de wedstrijd volledig om. Benaissa Benamar zorgde acht minuten na de theepauze voor de 1-1, waarna Excelsior instortte. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen incasseerde vier minuten later ook de 2-1. Stijn van Gassel bracht aanvankelijk nog redding, maar de bal ketste vervolgens alsnog via Robert Mühren tegen het net. Toen Milan de Haan in de 71e minuut ook nog de 3-1 maakte, was de zege voor Volendam een feit.

FC Volendam leidt met 3-1 in eigen huis, waardoor Ajax 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞𝐞𝐥 𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭 🤯😬

