Henderson is door Ajax gehaald om de selectie van trainer John van ‘t Schip van de nodige kwaliteit en ervaring te voorzien. Voor Anita is Henderson geen onbekende. Als speler van Newcastle United kwam de international van Curaçao hem tussen 2012 en 2017 geregeld tegen tijdens duels met Liverpool. “Het is een jongen van Premier League- en Champions League-niveau”, geeft Anita aan tegenover“Ik kan me herinneren dat hij heel veel praat op het veld. Hij kan bij Ajax op 'zes' spelen en vanuit daar het spel verbinden en coache





Ajax hoopt op definitief akkoord met Engelse doelman HendersonAjax is in gesprek met de Engelse doelman Dean Henderson voor een definitieve overeenkomst. De club hoopt dat het nodige papierwerk woensdag is afgerond.

Ajax haalt Henderson binnen voor kwaliteit en ervaringAjax heeft de komst van de Engelse international Henderson aangekondigd. Hij zal de selectie van trainer John van ‘t Schip versterken met zijn kwaliteit en ervaring. Henderson is geen onbekende voor Anita, die hem regelmatig tegenkwam tijdens duels met Liverpool.

Ajax, Bayer Leverkusen en Newcastle United strijden om Engelse middenvelderAjax, Bayer Leverkusen en Newcastle United zijn geïnteresseerd in de Engelse middenvelder Henderson, die graag wil vertrekken bij Al-Ettifaq.

Ajax maakt serieus kans op transfer van HendersonMaakt Ajax serieus kans op de transfer van Henderson? Wat zijn de obstakels bij een eventuele transfer? En waarom wil Henderson vertrekken uit Saudi-Arabië?

Ajax blijft werken aan komst van HendersonAjax is serieus geïnteresseerd in de diensten van Henderson en werkt hard aan zijn komst. De voormalig Liverpool-middenvelder wil terugkeren naar Europa en kan ook naar Newcastle United of Bayer Leverkusen gaan.

Ajax nadert persoonlijk akkoord met toptarget Jordan HendersonAjax is een stap dichter bij de komst van Jordan Henderson gekomen, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers naderen een persoonlijk akkoord. Voor Henderson, die momenteel onder contract staat bij Al-Ettifaq, ligt een contract klaar voor anderhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA.

