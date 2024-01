Ajax, Bayer Leverkusen en Newcastle United strijden om Engelse middenvelder

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders..

Volgens CBS Sports-journalist Ben Jacobs zijn ook Bayer Leverkusen en Newcastle United in de race om de handtekening van Engelse middenvelder, die zelf graag zou vertrekken bij Al-Ettifaq. Eerder op de dinsdag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Ajax 'serieus geïnteresseerd' is in de diensten van Henderson. De 33-jarige Engelse middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever en weer terug willen naar Europ





Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Interesse lijkt wederzijds: oude bekende wil graag terugkeren bij AjaxJulian Rijkhoff heeft wel oren naar een terugkeer naar Ajax, zo verzekert Voetbal International vrijdag. Hetzelfde medium meldde medio december nog dat de Amsterdamse club de mogelijkheden wilde onderzoeken om de aanvaller terug te halen. Rijkhoff ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft geen uitzicht op speeltijd.

Liverpool wint met 4-2 van Newcastle UnitedLiverpool heeft het nieuwe jaar goed ingeluid met een verdiende overwinning op Newcastle United. Mohamed Salah speelde een hoofdrol met een gemiste penalty, een doelpunt en een assist op Cody Gakpo. Sven Botman scoorde nog een kopdoelpunt voor Newcastle.

Gimenez gelinkt aan Feyenoord-exit: Newcastle, Serie A en Kökcü-herenigingFeyenoord-fans houden deze winter hun hart vast: speelt Santiago Gimenez ook na januari nog in De Kuip? De 22-jarige spits ontgroeit langzaam maar zeker de Eredivisie, terwijl de Mexicaanse grootheid Hugo Sánchez pleitte voor de stap naar een topclub.

Aanval van fan vormt lelijke smet op bekerzege Chelsea op NewcastleChelsea is dinsdagavond ontsnapt aan een vroegtijdige uitschakeling in de EFL Cup. De ploeg van Mauricio Pochettino keek tegen Newcastle United lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar kwam in de slotfase langszij: 1-1. De strafschoppen die volgden werden beter genomen door de Londenaren.

Smullen in groep F: PSG door, AC Milan naar Europa League, Newcastle klaarEen enorm drukke voetbalavond in binnen- en buitenland, met onder meer Feyenoord (m) in de Champions League en FC Twente (v) in de eredivisie. Blijf hier op de hoogte van alles wat op de velden gebeurt.

