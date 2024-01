Ajax blijft werken aan komst van Henderson

Een deal met Henderson is nog niet rond, maar Ajax blijft achter de schermen hard werken aan de komst van de 33-jarige Engelsman, weet het medium te verzekeren. Dinsdag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Ajax 'serieus geïnteresseerd' is in de diensten van Henderson. De voormalig Liverpool-middenvelder zou ongelukkig zijn bij zijn huidige werkgever en weer terug willen naar Europa.Henderson kan naast Ajax ook terugkeren in de Premier League.

Newcastle United heeft wel oren naar een transfer van de in Sunderland geboren spelverdeler. Ook Bayer Leverkusen hoopt hem los te kunnen weken bij Al-Ettifaq. Mocht Ajax de voormalig speler van Liverpool daadwerkelijk willen aantrekken, zal de club wel moeten puzzelen in het salarishui





Ajax maakt serieus kans op transfer van HendersonMaakt Ajax serieus kans op de transfer van Henderson? Wat zijn de obstakels bij een eventuele transfer? En waarom wil Henderson vertrekken uit Saudi-Arabië?

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Ajax wint op zeer overtuigende wijze en overwintert in EuropaAjax heeft zich donderdagavond geplaatst voor de play-offs van de Conference League. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van John van ‘t Schip een maat te groot voor AEK Athene dankzij een dubbelslag van Chuba Akpom en een treffer van Kenneth Taylor: 3-1.

Ajax blijft dankzij grabbelende keeper bij dubbelslag Akpom actief in EuropaLees meer

Transfer van voormalige Liverpool-captain naar Ajax mogelijk?Het leidde om meerdere redenen tot veel verbazing, maar hoe haalbaar is een transfer van de voormalige Liverpool-captain naar Amsterdam daadwerkelijk? VoetbalPrimeur duidt de situatie.

Driessen over mogelijke Ajax-transfer Henderson: ‘Heb het gevoel dat Ajax...’Valentijn Driessen heeft het gevoel dat het management van Jordan Henderson Ajax gebruikt om de druk op clubs uit andere competities op te voeren. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn werkgever. Driessen acht de kans klein dat de 33-jarige Engelsman inderdaad naar de Amsterdammers vertrekt.

