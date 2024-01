Laros Duarte geselecteerd voor de Afrika Cup

Laros Duarte hield al enige dagen scherp zijn telefoon in de gaten. De Kaapverdiaanse selectie voor de Afrika Cup zou op 21 december bekend worden gemaakt, maar het verlossende telefoontje bleef uit. Ook op eerste kerstdag op bezoek bij zijn schoonfamilie in Leeuwarden kwam er geen bericht. Een dag later maakte de 26-jarige speler van FC Groningen zich op voor vertrek richting Schiedam. Opeens trilde zijn telefoon. Het was bondscoach Bubista.

Duarte mocht zich opmaken voor zijn eerste grote toernooi. Nog mooier: jongste broer Deroy, van Fortuna Sittard, ging mee, al was dat geen verrassing. 'Ik wachtte even tot we bij mijn moeder in Schiedam waren om het te vertellen', vertelt Laros Duarte vanuit het hotel van de Kaapverdiaanse selectie in Abidjan, Ivoorkust. 'Na binnenkomst bleef ik rustig. Toen stond ik met mijn moeder in de keuken en heb ik het haar als eerste verteld.' 'Een mooi moment', zegt broer Deroy. 'Onze moeder was erg blij. Ze had in spanning gezete





