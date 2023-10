Advocaat en Kieft kraken miljoenenaankoop Ajax: 'Hij kan totáál niet verdedigen'

op bezoek bij Brighton & Hove Albion wordt Josip Sutalo andermaal kritisch aangepakt. Dick Advocaat en Wim Kieft zijn niet te spreken over de Kroaat die deze zomer met hoge verwachtingen overkwam van Dinamo Zagreb, zo spreekt het duo uit bij de nabeschouwing van Veronica."Ik heb weer op Sutalo zitten te letten, en ik vraag me af of dat echt een voorstopper is. Want hij kan helemaal niet verdedigen, totaal niet", aldus Advocaat.

Advocaat meent dat Sutalo de hoofdschuldige is aan de 2-0 van Ansu Fati, waar de verdediger niet overtuigend ingrijpt."Hij staat veel te ruim", aldus de voormalig bondscoach."Hij blijft op een meter staan en geeft hem de ruimte om dat schot te geven. Hij moet er korter op, een goede voorstopper geeft die ruimte niet weg."Sutalo werd deze zomer na lange onderhandelingen aar Amsterdam gehaald, maar kan nog niet aan de hoge verwachtingen voldoen.

