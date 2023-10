Meisje (15) dat snackbarhouder doodstak gaat in hoger beroep

De advocaat van het vijftienjarige meisje gaat niet in op de reden van het hoger beroep. 'Deze zaak ligt zo gevoelig, dat ik daar niks over kwijt wil. We hebben het beroep aangemeld en beraden ons nog of we het ook doorzetten.' Haar zeventienjarige broer en een vriendin van zeventien gaan niet in hoger beroep, laten hun advocaten weten.

Het vijftienjarige meisje heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) de man meerdere malen gestoken. Ze kreeg de maximale straf die een vijftienjarige kan krijgen: twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs. Haar broer is veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat hij wist dat zijn zusje een mes bij zich had. Hij kreeg zes maanden jeugddetentie en jeugd-tbs, mede voor een andere zaak omtrent vier telefoondiefstallen.

