Rumah tangga Mawar dan Raf baik-baik sahaja- Datuk Fazley

KUALA LUMPUR : Penyanyi dan cef selebriti, Datuk Fazley Yaakob, mengesahkan rumah tangga adiknya, Raf Yaakob dan isterinya, pelakon, Mawar Rashid berada dalam keadaan baik dan harmoni.

Menurut Fazley, sebagai abang sulung, dia sentiasa berhubung dengan Raf dan berdasarkan perbualan, adiknya mengakui tidak berlaku sebarang masalah. “Saya baru berjumpa dengan Raf semalam (Ahad) dan mengaku kepada saya hubungan mereka baik-baik sahaja,” katanya.

Sementara itu bercakap keadaan Mawar selepas kontroversi membuka tudung sebelum ini, kata Fazley, dia memberi ruang kepada adik iparnya untuk melalui fasa bertenang. “Sejak isu itu timbul, saya tidak pernah berjumpa Mawar. Tetapi saya akan hubungi dia melalui WhatsApp. Saya cuba beri semangat kepadanya. headtopics.com

Dalam masa sama Fazley juga sedar dirinya turut terkena tempias apabila banyak pihak bertanya kepadanya berhubung isu tersebut.

