11 rumah rosak dilanda ribut di Gurun, banjir kilat di Sungai Petani

GURUN: Sebanyak 11 buah rumah di empat kampung dan satu taman perumahan dalam mukim Gurun, di sini rosak dalam kejadian ribut pada petang semalam.

Kejadian kira-kira pukul 5.30 petang itu melibatkan enam rumah di Taman Gurun Jaya, dua rumah di Kampung Sungai Rotan serta masing-masing sebuah di Kampung Sungai Badak, Kampung Batu 4 dan Kampung Linton Batu 2.

Selain itu, turut terjejas adalah sebuah rumah di Kampung Baru, Bedong dalam mukim Semeling, dekat sini. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten (PA) Azahar Ahmad berkata, susulan itu satu pusat pemindahan sementara (PPS) dibuka di Surau Taman Gurun Jaya. headtopics.com

“PPS itu menempatkan tiga keluarga terdiri daripada 11 mangsa untuk berteduh kerana rumah mereka tidak selamat diduduki akibat dibadai ribut petang semalam,” katanya di sini hari ini. Kata beliau, angin kencang disusuli hujan lebat itu turut mengakibatkan kejadian banjir kilat di tiga mukim di daerah ini.

“Banjir kilat ini melanda 11 taman perumahan dan kampung di mukim Sungai Petani dan masing-masing satu kampung di mukim Gurun dan Sungai Pasir. “Limpahan air secara mengejut dan berlebihan menyebabkan kesemua rumah dimasuki air sedalam antara 0.3 meter hingga 0.5 meter menyebabkan banyak barang dan perabot terkena air dan rosak,” ujarnya. headtopics.com

Tambahnya, kesemua mangsa berjaya dibawa ke tempat selamat dan pihaknya menempatkan anggota untuk membuat pemantauan di semua kawasan terlibat. –UTUSAN

1 PPS dibuka selepas Kedah dilanda ributPPS Taman Gurun Jaya di Sungai Petani dibuka pada 7.40 malam tadi bagi menempatkan 11 mangsa daripada tiga keluarga. Read more ⮕

Denti, Lady bantu cari mangsa lemas di Sungai PerakOperasi mencari dan menyelamat (SAR) lelaki yang dikhuatiri lemas selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Lubuk Batu Mat Gan di Sungai Perak dekat Kampung Tahan Kati di sini kelmarin, diteruskan dengan bantuan Unit Anjing Pengesan (K9). Read more ⮕

PSM dakwa notis usir petani di Perak tak sahDr Michael Jeyakumar Devaraj berkata petani mendapat ‘persetujuan tersirat’ kerana menubuhkan ladang di Kanthan lebih 70 tahun lalu. Read more ⮕

14 sungai di Johor dikategori paling tercemarSusulan itu, Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi mengarahkan jabatan dan agensi berkaitan segera menubuhkan pasukan petugas. Read more ⮕

Mayat mangsa lemas di Sungai Perak ditemukanSeorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Lubuk Batu Mat Gan, Sungai Perak di Kampung Tahan Kati di sini kelmarin, ditemukan lemas hari ini. Read more ⮕

Parents Express Opposition To Sungai Way Chinese Primary School’s “Palestine Solidarity Week”Parents feel that any activities or events perceived as politicised or religious should be carefully evaluated and monitored. Read more ⮕