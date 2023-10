1 PPS dibuka selepas Kedah dilanda ribut

Pusaran angin dirakam di Kubang Pasu dan bumbung sebuah bangunan diterbangkan angin petang tadi. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA: Sebuah pusat pemindahan sementara (PPS) dibuka di Sungai Petani, Kedah bagi menempatkan 11 mangsa daripada tiga keluarga yang terjejas akibat ribut. Ribut petang tadi menjejaskan enam rumah di Taman Gurun Jaya, dua rumah di Kampung Sungai Badak serta masing-masing sebuah rumah di Kampung Batu 4, Kampung Linton Batu 2 di Mukim Gurun dan Kampung Baru Bedong di Mukim Semeling.

Pegawai Pertahanan Awam Kuala Muda, Azahar Ahmad berkata PPS Taman Gurun Jaya dibuka pada 7.40 malam tadi.“Angkatan Pertahanan Awam menasihatkan mangsa berpindah ke PPS ditetapkan, manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menguruskan maklumat mangsa dengan kerjasama pelbagai agensi berkaitan,” katanya menurut Harian Metro. headtopics.com

Sementara itu, beberapa rumah di daerah Kubang Pasu rosak dan bumbung tercabut akibat ribut serta puting beliung kira-kira 3.30 petang tadi. Pegawai Pertahanan Awam Kubang Pasu, Mohd Adenin Suhaimi berkata ia membabitkan Kampung Pida 3 dan Pida 4 Baru.

“Susulan hujan lebat serta puting beliung yang melanda Kubang Pasu, beberapa rumah terjejas dan mengalami kerosakan harta benda,” katanya dalam kenyataan dipetik Bernama. Beliau berkata, tindakan sedang diambil Pusat Kawalan Operasi Daerah (PKOD) Kubang Pasu, termasuk melakukan pemantauan serta membantu membersihkan kawasan terjejas. headtopics.com

Katanya, PKOD juga sedang mengumpul maklumat kejadian, butiran mangsa dan penduduk dinasihatkan membuat laporan polis. “Keadaan terkawal dan tiada mangsa cedera,” katanya sambil menambah jumlah rumah terjejas belum diketahui.

