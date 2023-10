Penduduk gesa dalamkan Sungai Petani, elak banjir kilat berulang

Penduduk membersihkan perabot yang diselaputi lumpur dalam kejadian banjir susulan air pasang besar di Kampung Bukit Belah/BERNAMAPix: Penduduk di kampung Bukit Belah di sini, menggesa pihak berkaitan agar segera melebar serta mendalamkan Sungai Petani di kampung berkenaan, bagi mengelak banjir kilat berulang.

Katanya, kejadian itu menyebabkan 20 individu daripada enam keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara (PPS), sebelum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing pagi tadi selepas banjir surut sepenuhnya.

“Punca air sungai ini datang dari banyak tempat akibat pembangunan, apabila tidak mampu menampung jumlah yang banyak ia melimpah dengan cepat. Sebelum ini ada pihak terbabit datang mencuci sungai tapi belum ada yang mengorek dan mendalamkannya,” katanya ketika ditemui pemberita di sini hari ini. headtopics.com

“Bila hujan lebih empat jam kami akan berpindah, sungai ini semakin cetek dan sempit walaupun pihak Jabatan Pengairan dan Saliran datang mencuci, ia tidak dapat selesaikan masalah yang membelenggu penduduk lebih 10 tahun lepas,” katanya dan menambah keadaan semakin buruk apabila berlaku air pasang besar.

Beliau berkata 28 keluarga membabitkan 84 individu ditempatkan di PPS Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Min Terk, satu keluarga (enam orang) di PPS Masjid Al Huda Kampung Jerung dan enam keluarga (20 orang) di PPS Dewan UMNO Bukit Belah. headtopics.com

Zairil Anuar berkata selain banjir kilat, ribut turut menjejaskan tiga keluarga di Taman Gurun Jaya di daerah Kuala Muda, sehingga mereka terpaksa ditempatkan di PPS Surau Taman Gurun Jaya semalam.

