Malaysia-Singapura tingkatkan pengeluaran air Sungai Johor

PETALING JAYA: Singapura dan Malaysia menerusi kerajaan negeri Johor boleh menyegerakan kaji selidik bagi mengkaji keupayaan untuk memperluaskan Sungai Johor sekali gus meningkatkan pengeluaran air.

Menurutnya, Singapura bersetuju untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri Johor dalam menyelenggara projek memperluaskan dan meningkatkan keupayaan pengeluaran air di Sungai Johor. “Isu air itu memerlukan kesediaan Johor untuk melebar dan memperbaiki keupayaan pengeluaran air yang akan memberi manfaat pertamanya kepada rakyat Johor, memenuhi keperluan (rakyat) Johor dan juga kepada Singapura yang memang kita terikat dengan perjanjian lama,” katanya.

Menurut Anwar, penyelenggaraan Sungai Johor itu juga memerlukan sedikit sokongan suntikan kewangan daripada Singapura namun projek tersebut perlu disegerakan. “Mempercepatkan itu maknanya ada keupayaan meningkatkan sedikit kos harga air dan kesediaan Singpura bersama menyelenggarakan projek di Sungai Johor yang akan memerlukan juga sedikit suntikan kewangan daripada Singapura. headtopics.com

