Pejuang Hamas Dedah ‘Voice Note’ Terakhir Sebelum Tembak Kereta Kebal Milik Israel Hingga Berkecai

Umum sedia maklum, sehingga hari ini konflik di antara Palestin dan Israel masih berlarutan sehingga hari ini apabila rejim Zionis tanpa henti terus menyerang Gaza dengan serangan bom udara sehingga meragut ribuan nyawa masyarakat Palestin.

Pejuang Hamas Dedah Situasi Aneh Dengar Suara Misteri Minta Tembak Kereta Kebal Israel Terbaharu, tular rakaman suara yang didakwa oleh seorang mujahidin yang menceritakan keadaan dilaluinya ketika sedang dalam operasi menentang Zionis.

Menurutnya, kejadian tersebut berlaku semasa dia sedang mengisi peluru PRG (Rocket-propelled grenade) untuk meletupkan kereta kebal Israel. Suasana perang pada ketika itu bagaimanapun menyebabkan dirinya berasa sedikit gentar untuk melepaskan tembakan tersebut. headtopics.com

Suara misteri tersebut menyebabkan dia toleh ke belakang sebelum ternampak sosok tubuh yang sangat putih. “Maka benarlah firman Allah SWT ‘Ketika kamu memohon pertolongan Tuhanmu, lalu dia perkenankan, sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan seribu (tentera) dari malaikat yang datang berturut-turut’,” katanya.Voice note seorang mujahidin menceritakan keadaan yang dilaluinya ketika operasi menentang Zionis. Dengarkan. pic.twitter.com/S9x6J0RovN

“Tidak lambat, tidak cepat. Tapi pertolongan Allah SWT sentiasa tepat pada masanya,” kata seorang pengguna X. Walau bagaimanapun, menerusi carian kami ciapan tersebut telah dipadam namun sempat ditangkap layar (screenshot) oleh Nik Ahnaf di laman X.— Nik Ahnaf Ansari (@NikAhnaf) October 28, 2023 Briged Al-Qassam Digeruni Israel, Ini Sebabnya Umum sedia maklum, sejak puluhan tahun lalu, Briged Al-Qassam dikatakan sayap kanan kepada Ḥarakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah (HAMAS) yang dikatakan sebagai pejuang kepada rakyat negara itu ekoran daripada kekejaman tanpa henti rejim Zionis. headtopics.com

Hamas nafi dakwaan guna hospital untuk tujuan ketenteraanKumpulan pejuang Hamas menolak dakwaan Israel kononnya pasukan pejuangnya menggunakan hospital di Gaza untuk tujuan ketenteraan. Read more ⮕

Perang menentang pejuang Hamas mungkin sukar dan lamaPerang menentang pejuang Hamas mungkin sukar dan lama - Netanyahu Read more ⮕

Singapore’s vote in favour of UN resolution shows clear stand on Israel-Hamas conflict: ShanmugamSINGAPORE, Oct 29 — Singapore’s vote in favour of the United Nations resolution to protect civilians and uphold legal and humanitarian obligations amid conflict in the Gaza... Read more ⮕

Israel sukar tembusi pertahanan Gaza, Hamas sudah lali dengan taktik ZionisSerangan demi serangan darat dilancarkan Israel ke Semenanjung Gaza bermula malam Jumaat lalu sehingga hari ini, namun masih tidak jelas. Read more ⮕

Israel bukan sasar Hamas tetapi rakyat PalestinIsrael bukan sasar Hamas tetapi rakyat Palestin Read more ⮕

Norway says Israel response to Hamas attack disproportionateOSLO, Oct 30 — Norway’s prime minister yesterday said that the Israeli army’s response to the deadly Hamas attack was disproportionate and denounced a “catastrophic”... Read more ⮕