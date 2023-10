Israel sukar tembusi pertahanan Gaza, Hamas sudah lali dengan taktik Zionis

GAZA: Serangan demi serangan darat dilancarkan oleh tentera Israel ke Semenanjung Gaza bermula malam Jumaat lalu sehingga hari ini, namun masih tidak jelas sama ada langkah itu benar-benar mahu menawan Gaza, atau hanya sekadar ‘menguji ketahanan rakyat Palestin’.

Selepas itu, Zionis menghancurkan semua infrastruktur telekomunikasi Gaza dengan harapan isyarat di wilayah itu lumpuh sepenuhnya sejak Jumaat lalu. Beberapa sumber Palestin memaklumkan, Hamas sudah memasang infrastruktur komunikasi ‘kalis Israel’ dalam rangkaian terowong bawah tanahnya di Semenanjung Gaza.

Dipasang di dalam terowong bawah tanah yang dalam, kebanyakannya sudah pasti tidak dapat dikesan Israel. Zionis juga mendakwa mereka sudah menyerang lebih 150 terowong bawah tanah, namun dakwaan itu diragui pelbagai pihak headtopics.com

Binaan itu bertujuan melepasi sekatan Israel di kawasan sempadan dan dengan menggali lebih dalam, perkara tersebut memberi kelebihan kepada Hamas untuk memastikan trowong mereka kalis letupan. Selepas berdepan dengan begitu banyak pengeboman, Hamas secara berhati-hati menempatkan semua kemudahannya di bawah tanah, iaitu di bawah struktur terowong.Hal ini kerana, bom dan roket kebiasaannya akan meletup apabila terkena halangan keras, menembusi lantai konkrit pertama, namun tidak mempunyai kekuatan untuk melepasi lapisan halangan yang berikutnya.Apa yang lebih penting ketika ini, tiada apa yang ditunjukkan oleh Israel dalam serangan demi serangan yang dilakukannya di bumi Gaza.

Tentera Zionis masuk Gaza sebelum berundur semula ke IsraelTentera Zionis masuk Gaza sebelum berundur semula ke Israel Read more ⮕

Hamas vows 'full force' after Israel steps up Gaza ground operationsTragedy struck at The Geong, a popular tourist attraction located in the Limpakuwus Pine Forest in Banyumas regency, Central Java on Wednesday. The attraction’s iconic 10m-high glass bridge unexpectedly gave way, leaving one dead and three others injured. Read more ⮕

Israel pounds Gaza after night raids targeting Hamas tunnelsGAZA STRIP: Israel pounded the Hamas-run Gaza Strip with air and artillery strikes on Saturday after an intense night of attacks when it said 150 “und... Read more ⮕

Hamas nafi dakwaan guna hospital untuk tujuan ketenteraanKumpulan pejuang Hamas menolak dakwaan Israel kononnya pasukan pejuangnya menggunakan hospital di Gaza untuk tujuan ketenteraan. Read more ⮕

Netanyahu beri gambaran tentera Zionis bakal tawan Gaza minggu iniKetenteraan Israel melancarkan serangan darat diikuti dengan serangan udara dan dron dengan menyasarkan kubu Hamas di Semenanjung Gaza. Read more ⮕

Iran beri amaran AS bakal terima tempias jika Zionis terus serang GazaIran beri amaran AS bakal terima tempias jika Zionis terus serang Gaza Read more ⮕