Dr Zulkifli Lelong Hadiah Jam Tangan Rolex Untuk Derma Buat Rakyat Palestin

Pergolakan yang berlaku antara pejuang Palestin dan tentera Israel pada masa kini merupakan antara peperangan paling ganas dalam sejarah antara dua belah pihak.

Dr Zulkifli Pernah Terima Hadiah Jam Rolex Daripada Raja Saudi, Kini Dilelong Untuk Bantu Rakyat Palestin Hari ini (30 Oktober), bekas Mufti Wilayah Persekutuan iaitu Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri menerusi ciapan di laman X (Twitter @drzul_albakri), telah membuka bidaan jam mewah miliknya kepada orang ramai.

Beberapa hari kemudian, beliau yang sedang menginap St. Regis Hotel telah dihubungi oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Malaysia mengatakan Raja Saudi telah mengirimkannya cendermata. Dr Zulkifli Lelong Jam Rolex Pada Harga Tapak RM40,000 Menyahut titah baginda untuk besederhana, mengutamakan perpaduan ummah dan memartabatkan agama, Dr Zulkifli telah memutuskan untuk membuka bidaan jam Rolex kesayangannya dengan harga tapak bernilai RM40,000. headtopics.com

Walaupun begitu, ada juga warganet yang tidak bersetuju dengan tindakan tersebut kerana beranggapan ianya satu pemberian oleh seseorang kepada diri sendiri. Seperti sebelum ini, pelakon dan usahawan terkenal Aeril Zafril telah membuat keputusan untuk menjual kereta mewah pemberian isterinya Wawa Zainal iaitu Lamborghini Aventador.

