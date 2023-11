PARLIMEN: Malaysia tidak akan putuskan ratifikasi atau tolak WHO CA+, IHR 2005 sebelum 1 Disember ini

“Bagi WHO CA+, berdasarkan Artikel 19 Perlembagaan WHO, negara anggota diberi peluang menyertai instrumen baharu ini (jangkaan pada Mei 2024). Namun, saya tegaskan, rundingan bagi penyediaan dokumen INB WHO CA+ masih di peringkat awal.

Mengulas lanjut, Zaliha mengulangi pendirian kerajaan bahawa kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli mana-mana pihak. “Pendekatan ini bertujuan memastikan sumber-sumber kesihatan adalah adil dan boleh diakses di peringkat global, menyumbang kepada sistem penjagaan kesihatan lebih kukuh,” katanya.

Katanya, kumpulan itu termasuk Malaysia akan sekali lagi menyuarakan pendirian di Mesyuarat WHO CA+ ke-7 yang akan diadakan pada 6 sehingga 10 November 2023 ini. Pada 26 September lalu, Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) menuntut kerajaan membantah WHO CA+ dan pindaan IHR 2005 kerana dikhuatiri mengancam kedaulatan negara.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FMTODAY: Malaysia mesti melabur dalam pengajaran bahasa asing, kata Ahli ParlimenTeresa Kok berkata, tenaga kerja mesti boleh berfungsi dalam bahasa-bahasa selain bahasa Melayu dan Inggeris.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Malaysia’s stand in WHO CA+ among issues to be raised at Dewan Rakyat todayKUALA LUMPUR: The government’s position on the Pandemic Treaty of the World Health Organization Convention Agreement (WHO CA+) and the amendment of th...

Source: theSundaily | Read more ⮕

STARONLINE: Malaysia's WHO CA+ stand to be raised in Parliament todaySINGAPORE: The wife and four children of a doctor who died in 2021 tussled in court over his life savings of S$4 million, even though he made a will in 2012 stating that the money held in two bank accounts should be equally divided among his four children.

Source: staronline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah(PARLIMEN) Perbandingan antara penjajahan Rusia, Israel terhadap Palestin tidak munasabah

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: (PARLIMEN): Sabah tidak boleh import beras sendiriKerajaan Persekutuan masih belum membenarkan Sabah mengimport sendiri beras bagi mengimbangi bekalan dan harga makanan itu

Source: UMonline | Read more ⮕

UMONLINE: PARLIMEN: Kamera Awas di lokasi kadar kemalangan tinggiKerajaan melaksanakan penambahbaikan memasang kamera Awas di lokasi yang mempunyai kadar kemalangan tinggi.

Source: UMonline | Read more ⮕