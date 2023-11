Lelaki warga emas maut selepas kereta langgar pokok

Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pulau Pinang Suhaiman Abdul Jamal berkata Ang Kah Hin, 65, ditemukan tersepit di tempat pemandu Perodua Alza itu oleh anggota bomba yang sampai ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.11 petang.

Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta itu terbabas lalu melanggar tiang papan tanda digital sebelum merempuh sebatang pokok, dan ia mengakibatkan lelaki berkenaan tersepit di ruang pemandu dalam keadaan tidak sedarkan diri.

“Kami menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit. Lelaki itu berjaya dikeluarkan pada pukul 4.36 petang dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan,“ katanya ketika dihubungi hari ini.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THESUNDAILY: Polis tahan seorang lelaki seludup arak lebih RM700,000MUAR: Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan minuman keras pelbagai jenama tanpa cukai melibatkan rampasan bernilai RM...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: Lelaki sanggup bunuh anak pujuk bekas isteri rujuk semulaPolis menahan seorang lelaki warga Thailand kerana didapati membunuh anak lelakinya yang berusia enam tahun.

Source: UMonline | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Lelaki kelar, cuba rogol pelajar dipenjara 11 tahunKota Kinabalu: Seorang lelaki berusia 34 tahun yang mengelar leher seorang pelajar serta menumbuknya sebelum cuba merogolnya, dipenjara 11 tahun dan dikenakan enam sebatan.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

DAILYEXPRESS_MY: Pemandu kereta sapu didakwa tunjuk kemaluan pada pelajar perempuan di SempornaTAWAU: Seorang lelaki pemandu kereta sapu di Semporna didakwa di Mahkamah Sesyen di sini, pada Isnin atas pertuduhan menunjukkan kemaluannya kepada seorang pelajar perempuan, 14, tahun lepas.

Source: DailyExpress_MY | Read more ⮕

THERAKYATPOST: [Video] Lelaki Ini Terkejut Teman Wanita ‘Tertinggal’ Di Atas, Rupanya Naik Gelongsor Air Dengan Pekerja BertugasPekerja Taman Tema ESCAPE di Pulau Pinang yang sedang bertugas itu dipercayai secara tidak sengaja melepaskan pelampung sehingga menyebabkan dia terjatuh sekali di atas pelampung.

Source: therakyatpost | Read more ⮕

UMONLINE: Bekas atlet hampir kahwin dengan wanita menyamar lelakiSeorang atlet terkemuka di Korea Selatan mendapati dirinya terlibat di tengah-tengah skandal penipuan yang terus menggegarkan negara Asia.

Source: UMonline | Read more ⮕