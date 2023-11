Industri getah perlu nafas baharu

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

THESUNDAILY: Exco: Enam sayur rekod pengeluaran SSR melebihi 100% di PerakTAIPING: Enam daripada 11 komoditi sayur utama merekodkan pengeluaran Kadar Sara Diri (SSR) melebihi 100 peratus di Perak, kata Pengerusi Jawatankuasa...

UMONLINE: Pengeluaran ayam dijangka menyusutPengeluaran ayam dijangka menyusut

FMTODAY: Benarkan mangsa penipuan ‘online’ saman industri, kata NCCCPusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional berkata kerajaan sebelum ini mengesyorkan tindakan undang-undang diambil terhadap industri menerusi pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi.

UMONLINE: Survival dan cabaran industri sawit negaraPada 2022, eksport minyak sawit Malaysia ke tiga negara pengimport terbesar iaitu India, China dan Kesatuan Eropah sekitar 6.13 juta tan.

FMTODAY: Tiada cadangan benar Sabah import beras sendiri, kata Mat SabuMohamad Sabu berkata kaedah ketika ini dapat melindungi industri beras tempatan.

FMTODAY: Tengku Zafrul beri analogi FDI seperti ‘nikah orang Melayu’Menteri perdagangan, pelaburan dan industri itu berkata proses merealisasikan pelaburan seperti ‘pinangan, pernikahan serta mendapat anak’.

