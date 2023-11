Kita perlu hak asasi acuan sendiri

Tidak dinafikan banyak kebaikan dalam perundangan hak asasi seperti hak berkomunikasi, hak berhimpun, penggunaan suara majoriti, hak-hak wanita, kanak-kanak, sosial, politik dan beragama. Ini semua dianggap hak-hak kemanusiaan sejagat yang di dalam Islam atau budaya kita sendiri cukup terjamin.

Pada 1946 Indonesia baru setahun merdeka, Tanah Melayu atau Malaya merdeka pada 1957, 11 tahun selepas tertubuhnya piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Dan kita sebenarnya sudah lama berhak dan berkuasa menyuarakan apa yang hak bagi kita.

Lihat saja Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang menjadi buah mulut pengkritik barat yang akhirnya dimansuhkan. Padahal tesis hak sama rata sama rasa Amerika jelas terpapar gagal dengan beberapa insiden ras yang berlaku secara berat sebelah. Itu belum lagi libatkan kes-kes tembakan rambang membunuh puluhan mangsa orang awam tidak berdosa.

Syukur dibantah keras oleh umat Islam negara ini kerana kemudaratan pelaksanaannya lebih besar daripada kebaikannya (untuk kefahaman, baca, semak faktanya). Kita tidak harus mengiakan sahaja hal ini sebab asal-usul kita ada. Sebahagian boleh diterima tetapi mesti ada petak budaya kita di dalamnya.

