Gaza terkini: Hamas janji bebaskan tahanan asing

Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai bilangan tahanan yang akan dibebaskan atau kewarganegaraan mereka. Abu turut menafikan kenyataan Israel berjaya membebaskan tebusan ditahan Hamas yang dipercayai ditempatkan dalam terowong bawah tanah di serata Semenanjung Gaza.

Sebaliknya, tambah beliau, jumlah besar tahanan kini berada di bawah kawalan individu dan beberapa kumpulan berbeza. Lebih 230 orang termasuk anggota tentera Israel dan orang awam, serta warga asing dari pelbagai negara dilaporkan ditawan oleh Hamas dan kumpulan bersenjata Palestin yang lain semasa serangan maut ke atas Israel pada 7 Oktober lalu.

Lima tebusan sudah dibebaskan selepas rundingan melalui saluran diplomatik dengan bantuan dari negara-negara luar termasuk Qatar dan Mesir. Seorang tebusan didakwa dibebaskan melalui serbuan darat oleh tentera Israel di Semenanjung Gaza Isnin lalu.-AGENSI

