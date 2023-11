Kumpulan pertama tinggalkan Gaza ke Mesir melalui lintasan sempadan Rafah

Konvoi bantuan yang sangat diperlukan sudah melepasi kawasan antara Mesir dan Gaza tetapi tiada sesiapa sebelum ini dibenarkan melalui lintasan tersebut. Kira-kira 545 warga asing bersama kira-kira 90 penduduk yang sakit dan cedera mula beratur awal hari ini di terminal untuk meninggalkan Gaza.

Difahamkan, selepas dibenarkan masuk ke kawasan terminal, barisan panjang dilihat di sekitar kawasan itu bagi pemeriksaan pasport dan dokumen lain.Mereka yang dibawa keluar untuk rawatan di hospital Mesir adalah sebahagian daripada lebih 15,000 yang cedera dalam serangan balas Israel yang sudah membunuh lebih 8,500 orang, dua pertiga daripadanya wanita dan kanak-kanak. – AFP

