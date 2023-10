Ahli Parlimen Kuala Kangsar diminta jawab surat tunjuk sebab sokong PM

Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim kerana tidak sanggup melihat pengundi di kawasannya terbiar dan ketinggalan. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA: Lembaga Disiplin Bersatu sudah menghantar surat tunjuk sebab kepada Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Dzulkarnain Abdul Khalid yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim 12 Okt lalu.

Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainudin, berkata langkah itu dibuat sebelum sebarang tindakan diambil ke atasnya mengikut perlembagaan parti. Dalam kenyataan, beliau berkata kedudukan Iskandar dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu malam tadi. headtopics.com

Sebelum ini, Iskandar menerusi kenyataan menjelaskan beliau menyokong kepimpinan Anwar kerana tidak sanggup melihat pengundi di kawasannya terbiar dan ketinggalan semata-mata perbalahan naratif politik, walaupun tetap bersama Bersatu.

Keesokannya, Hamzah yang juga setiausaha agung Perikatan Nasional (PN) mendakwa Iskandar “diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah” oleh seorang pegawai tinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), susulan pertemuan dengan seorang ahli perniagaan yang menjanjikan habuan wang dan kedudukan dalam beberapa syarikat. headtopics.com

“Jawatankuasa Induk Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu akan dipengerusikan Naib Presiden, Radzi Jidin. “Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu bermula dengan perasmian sayap-sayap pada 23 Nov, sebelum diikuti Perhimpunan Agung pada 24 dan 25 Nov,” katanya.

Read more:

fmtoday »

Kuala Kangsar MP absent from Parliament after declaring support for PMPETALING JAYA: Shuttlers Aaron Chia-Soh Wooi Yik have pulled out of the French Open men's doubles competition. Read more ⮕

Loghat Perak asli di Kuala Kangsar, Perak TengahBahasa pertuturan Perak yang asli adalah bahasa dialek yang dituturkan oleh penduduk di Kuala Kangsar dan Perak Tengah. Read more ⮕

Bersatu issues Kuala Kangsar MP showcause letter over support for govtThe party’s secretary-general Hamzah Zainudin said Bersatu’s top leadership discussed Iskandar Dzulkarnain’s position yesterday. Read more ⮕

Tiada masalah sokong PM jika lulus peruntukan pembangkang, kata Ahli Parlimen LangkawiSuhaimi berkata demikian selepas namanya dikatakan tular antara Ahli Parlimen pembangkang yang ingin menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim. Read more ⮕

Pembangkang berada di belakang PM sebagai ‘perisai’ atas ‘dakwaan ancaman', kata Ahli Parlimen PNFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕

Dewan Rakyat gamat, Ahli Parlimen Langkawi keluar kenyataan berbaur seksisFree Malaysia Today is an independent, bi-lingual news portal with a focus on Malaysian current affairs. Since 2009, we have been presenting news and analyses round the clock, staying true to objectivity – the missing dimension in today’s news scene. Read more ⮕