44 syarikat dan individu menang Anugerah HRD 2023 cemerlang dalam pembangunan modal insan

Para pemenang dalam setiap kategori dinilai oleh 14 panel hakim terkemuka daripada senarai panjang peserta yang mengalami peningkatan sebanyak 200 peratus berbanding dengan edisi sebelumnya. “Keupayaan transformasi ini mengubah krisis Covid-19 kepada antara peluang terbesar yang memperkasakan organisasi untuk berinovasi dan memenuhi permintaan pasaran global yang semakin berkembang,” katanya pada majlis anugerah itu yang diadakan di The Majestic Hotel, di sini.

“Sebagai majikan, kita banyak buat penglibatan bersama kakitangan seperti mengadakan himpunan bulanan, meraikan hari jadi masing-masing dan pelbagai lagi sebab kita mahu rapatkan hubungan antara kami. “Jadi saya mengambil inisiatif untuk menyampaikan apa yang dimahukan oleh syarikat, kita pastikan kami di jabatan sumber manusia bukan buat kerja hakiki sahaja tetapi turut mencipta nilai untuk semua pekerja.

“Kita akan terus meningkatkan kemahiran pekerja kami dan kerana saya percaya kepada strategi pembangunan modal insan, kalau orang kami sendiri tidak kuat maka sukar untuk syarikat berikan servis terbaik.

