Pemerkasaan mahasiswa: Retorik atau realiti?

Merasai pengalaman belajar di universiti awam (UA), berada dalam kepimpinan pelajar dan seterusnya terlibat sebagai warga pentabiran di kolej kediaman dan Pusat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) di UA, saya sempat melihat perubahan ‘suara mahasiswa’ yang berbeza dan berubah mengikut cabaran, halangan dan dasar kerajaan. Sekumpulan kepimpinan pelajar pada waktu tersebut melaungkan naratif ‘kebebasan berpolitik’ yang diikat oleh AUKU.

Melompat terus ke tahun 2022, kepimpinan KPT kini sekali lagi diletakkan di bawah kepimpinan Mohamed Khaled. Pada peringkat awal kepimpinan beliau, KPT melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) seringkali mengadakan libat urus dengan semua pemegang taruh khususnya kepimpinan pelajar.

Bertitik tolak daripada ini, perancangan dan tindakan dalam bentuk naratif ‘Pemerkasaan Mahasiswa’ kini diolah dan dibawa dalam konsep yang lebih menyeluruh. Bukan sekadar meminda AUKU tetapi turut melihat kepada pelaksanaan, penyeragaman dan perubahan dasar di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT). Intipati pemerkasaan mahasiswa ini telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dalam Perutusan Tahun Baharu 2023.

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UA dilaksanakan sepenuhnya oleh pelajar Campus Election Committee (CEC). Mengambil Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai contoh, Kesatuan Mahasiswa UKM (KMUKM) mempunyai kebebasan pengurusan program dan aktiviti sepenuhnya (dengan mematuhi peraturan universiti) serta menyelaraskan kewangan aktiviti pelajar sepenuhnya berjumlah lebih RM1 juta bagi setiap sesi pengajian.

