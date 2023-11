Zie Putu Perak masuki fasa komersial

Malah dia kini mempunyai kilang pengeluaran, menggunakan mesin memasak moden, dijual secara sejuk beku atau tepung yang sudah dibancuh. Lebih menarik, perniagaan­nya itu turut menjadi sebahagian muka hadapan dalam inisiatif Tahun Melawat Perak 2024.

“Ramai yang tidak biasa makan kuih ini dan ia antara cabaran menghasilkan kuih tradisional itu. Bagaimanapun, dengan menyertai pelbagai pameran, ia semakin dikenali dan disukai ramai,” katanya. Putu Perak adalah warisan turun temurun negeri Perak dengan menggunakan bahan seperti padi huma, padi pulut dan kelapa. Penghasilan kuih itu juga sudah diolah mengikut citarasa moden.

Fauzila optimis Putu Perak kekal diminati ramai apabila masyarakat semakin mencari kuih-kuih tradisi orang Melayu dan pihaknya turut memberi latihan kepada mereka yang berminat menjual kuih tersebut. “Kami merancang untuk meluaskan lagi pasaran kuih ini, termasuk ke luar negara. Syarikat kami, Zies Taste Manufacturing (M) Sdn. Bhd. sedang mendapatkan semua piawaian yang diperlukan bagi mencapai hasrat ini,” katanya.

Jelasnya, antara agensi kerajaan negeri yang membantu menaikkan Putu Perak ialah SME Corp. Perak serta Sekretariat Usahawan dan Wanita Perak dan agensi Pusat termasuk Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang, FAMA, Tourism Perak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional, Mara, Pernas, PUNB dan Sirim. – UTUSAN

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UMONLINE: Perak lancar kempen galak rakyat tanam, makan sayurKerajaan negeri melancarkan 'Kempen Makan Sayur-sayuran' yang menggalakkan rakyat menjadikan sayur sebagai hidangan wajib, sekaligus membantu pekebun menambah pengeluaran dan pendapatan serta menstabilkan harga sayur.

Source: UMonline | Read more ⮕

THESUNDAILY: Monsun Timur Laut: Cuti kakitangan JKR, JPS Perak dibekuIPOH: Cuti bagi kakitangan Jabatan Kerja Raya (JKR) serta Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) negeri, dibekukan sejak minggu lepas menjelang musim Mon...

Source: theSundaily | Read more ⮕

FMTODAY: Tiong bidas Ermieyati isu minum, menari ketika festivalMenteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong King Sing mempertahankan tindakan beliau ketika meraikan suatu pesta bersama orang ramai.

Source: fmtoday | Read more ⮕

THESUNDAILY: Exco: Enam sayur rekod pengeluaran SSR melebihi 100% di PerakTAIPING: Enam daripada 11 komoditi sayur utama merekodkan pengeluaran Kadar Sara Diri (SSR) melebihi 100 peratus di Perak, kata Pengerusi Jawatankuasa...

Source: theSundaily | Read more ⮕

THESUNDAILY: JPJ Perak kutip lebih RM800,000 hasil lelongan kenderaan sita tahun iniIPOH: Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Perak merekodkan kutipan sebanyak RM858,470 hasil jualan kenderaan lelong yang dilakukan dalam dua siri lelonga...

Source: theSundaily | Read more ⮕

UMONLINE: JPJ Perak kutip RM370,720 lelong kenderaanJabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Perak merekodkan kutipan sebanyak RM370,720 hasil lelongan 78 kenderaan pelbagai jenis yang di sita di Pejabat JPJ negeri di sini hari ini.

Source: UMonline | Read more ⮕