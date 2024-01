Unione tra Vinted e Rebelle per creare un unico marketplace di moda di seconda mano

Dall'unione di due delle principali piattaforme online dedicate al fashion di seconda mano sta per prendere vita un unico marketplace, che offrirà agli utenti un'e l'opportunità di poter esplorare milioni di articoli, sempre "pre-loved", in più categorie. A un anno e mezzo dall'acquisizione, Vinted - il marketplace C2C leader in Europa dedicato alla moda di seconda mano - ha annunciato la chiusura strategica del portale online per gliRebelle.

La mossa congiunta intende consolidare le proposte di entrambe le piattaforme in un unico spazio digitale a marchio Vinted, favorendo la crescita e l'innovazione della moda di lusso "pre-loved". Ma come funzionerà in concreto?Rebelle chiuderà in modo graduale. Fino al 18 marzo prossimo inviterà i suoi membri a unirsi a Vinted, che si troverà così a beneficiare dell'esperienza nel settore del lusso di seconda mano e dellasemplice e sicuro, con la possibilità di spostare i propri annunci, le preferenze di brand e di taglia e gli articoli inseriti nella "wishlist" su un account Vinte





Tensioni nel Mar Rosso: l'Italia discute una nuova missione navaleLe tensioni nel Mar Rosso sono l’ultima urgenza geopolitica entrata in modo dirompente nell’agenda anche dell’esecutivo italiano. Il dossier approda in queste ore a Bruxelles, sul tavolo del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, presieduto come di consueto dall’Alto Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell. Lunedì 22 gennaio, a partire dalle 9:00, i 27 sono chiamati a fare passi avanti sulla nuova missione navale in Mar Rosso . Si discuteranno le opzioni a disposizione dell’Unione europea per garantire libertà e sicurezza della navigazione in quell’area. Secondo le indicazioni fornite alla vigilia dell’incontro dal ministro degli Affari esteri Antonio Tajani , da questa riunione del Consiglio dovrebbe emergere un’ampia volontà politica a sostegno di una missione europea . È difficile, anche se non lo si esclude del tutto, che già domani scatti il semaforo verde definitivo all’operazione in quanto, spiegano fonti diplomatiche, ci sono ancora molti aspetti operativi da decidere

I ministri degli Esteri Ue verso l'approvazione della proposta a firma di Roma, Parigi e BerlinoMonta minacciosa, sia sul versate commerciale che su quello della sicurezza, l'Unione Europea cerca di inserirsi nella crisi tentando di rinforzare la propria postura e intestarsi un ruolo nelle vicende mediorientali.

Raggiunto un accordo sulla riforma del sistema migratorio europeoDopo anni di discussioni e un’ultima notte di negoziati, gli eurodeputati e i rappresentanti dei ventisette paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sulla riforma del sistema migratorio europeo, contestato dalle organizzazioni per i diritti umani.

Taiwan, netta vittoria di William Lai. Cina: «Risultato non impedirà riunificazione». Biden, Usa non ...L’Unione europea si congratula con Taiwan per la partecipazione della popolazione alle elezioni e, in una nota, ricorda che i “nostri sistemi di governo sono basati sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani”

Bad Ischl: Capitale Europea della Cultura 2024Il paesaggio idilliaco dei borghi austriaci nasconde una vita culturale ricca e una storia legata all'estrazione del sale. Bad Ischl, unione di comuni alpini rurali, è stata scelta come Capitale Europea della Cultura 2024 per valorizzare la regione e investire nel suo futuro.

La Commissione europea versa la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia del PnrrLa Commissione europea ha versato oggi la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia del Pnrr. Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall'Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata. Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici. I principali investimenti - spiega la nota di Palazzo Chigi - sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche sociali

