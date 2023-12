La Commissione europea versa la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia del Pnrr

La Commissione europea ha versato oggi la quarta rata di 16,5 miliardi di euro all'Italia del Pnrr. Il pagamento è frutto del conseguimento, accertato dall'Unione europea, di tutti i 28 obiettivi e traguardi legati alla quarta rata. Tali obiettivi e traguardi riguardano misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione, nonché importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici.

I principali investimenti - spiega la nota di Palazzo Chigi - sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle pubbliche amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche social





