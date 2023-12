L'Italia sostiene il compromesso sul bilancio dell'Unione europea

Se a gennaio fossero tornate le vecchie regole di bilancio, l’Italia avrebbe avuto un obiettivo vincolante di un surplus di bilancio dello 0,25% del Pil e con correzioni nette fra 12 e 14 miliardi l’anno. Conespresso dalle istituzioni dell’area euro. Certo il parlamento è sovrano, ma è consuetudine che gli accordi sui trattati internazionali contratti dai governi vengano rispettati. Tutti gli altri Paesi l’hanno fatto.

I legami trae Patto di stabilità ci possono essere nel dibattito italiano e nelle dinamiche politiche o parlamentari. Ma a Bruxelles quei legami non li ho visti». «Il compromesso trovato nel Consiglio dei ministri finanziari dell’Unione europea non è il mio ideale, ma resta un passo avanti. È certamente diverso dalla proposta originaria della Commissione. Ma penso che l’Italia abbia fatto bene a sostenere il compromesso, tornare alle vecchie regole sarebbe stata una sconfitta per l’Unione europea e per l’Itali





Corriere » / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

L'immigrazione come sfida per l'Unione EuropeaL'immigrazione continua a essere una posta cruciale per il futuro dell'Unione Europea, ma gli egoismi nazionali impediscono soluzioni efficaci e utili, favorendo una destra radicale e populista.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Sentenza storica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul calcioLa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato una sentenza storica che sancisce l'abuso di UEFA e FIFA sulle competizioni, dando il via libera al rilancio del progetto e fornendo nuove indicazioni sulle prossime mosse.

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

L'Unione Europea dà il via ai negoziati di adesione dell'Ucraina e della MoldaviaIl premier ungherese Viktor Orban si ritira dall'aula durante il voto sull'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione Europea. Nonostante le trattative difficili, l'UE decide di dare il via ai negoziati, una notizia storica di grande valore politico e geopolitico.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Derby d'Italia: Juventus vs Inter MilanIl derby d'Italia tra Juventus e Inter Milan si avvicina. Entrambe le squadre arrivano al big match con preoccupazioni e defezioni. Una vittoria dei bianconeri rappresenterebbe un sorpasso in classifica, un colpaccio dei nerazzurri addirittura la prima vera fuga di questo campionato di Serie A.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Italia, regolamento per ridurre gli imballaggi monouso annullatoGli eurodeputati riducono al minimo gli obblighi per le grandi catene dei fast-food e del cibo da asporto nel regolamento proposto per ridurre gli imballaggi monouso in Italia.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »