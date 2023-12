Sentenza storica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul calcio

La sentenza storica pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha sancito l'abuso di UEFA e FIFA sulle competizioni, ha dato il via libera al rilancio del progetto e fornito nuove indicazioni sulle prossime mosse: 'Il messaggio principale è che il calcio è libero e i tifosi si sono visti riconosciuti questo diritto di considerarlo libero. E' certamente stato un duro colpo per lo stato attuale e capisco che la loro posizione oggi sia complicata.

Occorrerà del tempo all’industria del calcio per ripulirsi la testa e comprendere l’importanza della sentenza e il fatto che è finalmente libera di decidere il proprio destino senza paura di incorrere in sanzioni. Mi hanno chiamato in molti ieri, il dialogo che abbiano iniziato 18 mesi fa adesso può finalmente essere portato avanti alla luce del sole, senza che i club possano essere minacciati. Le idee migliori dovranno prevalere e magari non sarà nemmeno la nostra proposta a prevalere. Se a nessuno piace non andrà da nessuna parte, ma la gente e i club dovrebbero avere la possibilità di valutarla





La Corte di Giustizia Europea certifica l'abuso di potere di Uefa e FifaLa Corte di Giustizia Europea ha certificato l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa nel calcio europeo. Questo apre la strada a competizioni parallele come la Superlega.

