I ministri degli Esteri Ue verso l'approvazione della proposta a firma di Roma, Parigi e Berlino. Ora restano da definire ulteriori dettagli in vista del prossimo consiglio del 19 febbraio. Monta minacciosa, sia sul versate commerciale che su quello della sicurezza, l'Unione Europea cerca di inserirsi nella crisi tentando di rinforzare la propria postura e intestarsi un ruolo nelle vicende mediorientali.

Da parte degli Stati membri avanza sempre più la richiesta di un cessate il fuoco immediato ma su questo le posizioni tra i 27 sono diverse, nonostante la presidenza belga del Consiglio Ue e l'Alto rappresentante spingano in questo senso. Ma all'ordine del giorno, quest'oggi, la protagonista è stata la bozza sullaae con le attvità a firma anglo-americana che hanno come obiettivo quello di colpire le basi Houthi in Yemen. Oggi l’incontro al vertice dei ministri degli Esteri Ue che in serata ha confermato l'accordo Ue sulla missione militare nel Mar Rosso proposta da Italia, Francia e Germania





Vienna e i suoi “Grätzeln”: i quartieri trendy della città saranno la meta più gettonata del 2024Se Parigi sfoggia i suoi venti 'Arrondissement' municipali, Berlino batte il passo con i...

Se Berlino il rapinatore lascia Bella Ciao per Al Bano e Romina«Felicità es una copa de vino con un sándwich/felicità è un bicchiere di vino con panino, la felicit&agra...

De Rossi allenatore della Roma: le intenzioni della societàDaniele De Rossi è ufficialmente l’allenatore della Roma. La mancata replica del club dopo l’apertura totale di Mourinho a un rinnovo è stata interpretata come una disattenzione, ma i Friedkin avevano già la pratica-Mourinho sul loro tavolo.

Pare parecchio Parigi: il nuovo film di Leonardo PieraccioniIl nuovo film di e con Leonardo Pieraccioni si intitola Pare parecchio Parigi e mette in primo piano una famiglia in viaggio. Nel cast ci sono anche Chiara Francini, Nino Frassica e Giulia Bevilacqua e la commedia debutta in sala il 18 gennaio.

Il ritorno delle Olimpiadi a Parigi nel 2024Il 2024 è l'anno olimpico: si torna a Parigi 100 anni dopo l'edizione del 1924. Facciamo un salto indietro di un secolo, per ricordare un passato leggendario e un futuro tutto da scrivere.

Sciopero e protesta degli operatori Oepac a RomaGli operatori Oepac hanno organizzato uno sciopero e una protesta in piazza del Campidoglio a Roma. Durante un'assemblea con cooperative, sindacati e operatori, sono state discusse le criticità del servizio di assistenza ai bambini con disabilità nelle scuole di Roma Capitale. Le organizzazioni sindacali e cooperative hanno fatto il punto sulla sperimentazione del servizio.

